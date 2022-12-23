Мир 23 декабря 2022, 16:39 Швецию обвинили в невыполнении условий Турции для вступлении в НАТО Глава МИД Турции Чавушоглу: Швеция все еще не выполнила требования для вступления в НАТО Пресс-служба МИД Турции

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Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Швеция не выполнила требования республики для вхождения в состав НАТО. По словам министра, шведские власти не предприняли никаких действий, направленных на выдачу людей, связанных с терроризмом, сообщило агентство Reuters.

Руководство Турции недовольно, что Швеция отказалась выдавать журналиста Бюлента Кенеса. Его обвиняют в причастности к заговору 2016 года. Чавушоглу отметил, что это решение негативно скажется на переговорах о вступлении скандинавской страны в НАТО.

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«Турция пока так и не увидела конкретных изменений в отношении выдачи преступников, связанных с терроризмом, и замораживания их активов», — добавил глава турецкого МИД.

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С таким заявлением Чавушоглу выступил на совместной пресс-конференции со своим шведским коллегой Тобиасом Биллстремом. Он посетил Анкару с рабочим визитом.

«Вместо того, чтобы рассматривать отдельные случаи, мы должны отталкиваться от общей картины», — объяснил позицию страны глава МИД Швеции.

Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что процесс принятия Швеции и Финляндии в НАТО близится к завершению. По его словам, обе страны якобы выполнили взятые на себя обязательства, включая исполнение требований Турции.