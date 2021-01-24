Швеция закроет границу с Норвегией из-за «британского» штамма коронавируса

В Норвегии выявили мутировавший штамм коронавируса из Великобритании, который специалисты признали более заразным, чем тот, что циркулирует в мире. Для безопасности власти Швеции решили закрыть границу со своими соседями.

«Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии. Он начнет действовать с полуночи сегодняшнего дня до 14 февраля», — приводит РИА «Новости» слова министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамберга.

Он добавил, что исключение сделают для тех, кто живет в одной скандинавской стране, а работает в другой. Власти продлили запрет на въезд в Швецию из Дании и Великобритании.

Дамберг подчеркнул, что есть вероятность массового приезда норвежцев в Швецию из-за закрытых в десяти коммунах магазинов.

«Возрастает риск того, что в приграничных районах Швеции образуются большие скопления людей, и очень велик риск распространения мутировавшего коронавируса», — поделился опасениями министр. Всех шведов, которые в ближайшее время собираются домой из Норвегии, призвали сдать тест на коронавирус и дождаться его результата на карантине.

По донным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции выявили 547 166 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 11 005 человек.