Швеция закроет границу с Норвегией из-за «британского» штамма коронавируса
«Правительство на внеочередном заседании приняло решение ввести запрет на въезд из Норвегии. Он начнет действовать с полуночи сегодняшнего дня до 14 февраля», — приводит РИА «Новости» слова министра внутренних дел Швеции Микаэля Дамберга.
Он добавил, что исключение сделают для тех, кто живет в одной скандинавской стране, а работает в другой. Власти продлили запрет на въезд в Швецию из Дании и Великобритании.
Дамберг подчеркнул, что есть вероятность массового приезда норвежцев в Швецию из-за закрытых в десяти коммунах магазинов.
«Возрастает риск того, что в приграничных районах Швеции образуются большие скопления людей, и очень велик риск распространения мутировавшего коронавируса», — поделился опасениями министр. Всех шведов, которые в ближайшее время собираются домой из Норвегии, призвали сдать тест на коронавирус и дождаться его результата на карантине.
По донным Университета Джонса Хопкинса, в Швеции выявили 547 166 случаев COVID-19. От последствий заражения коронавирусом умерли 11 005 человек.