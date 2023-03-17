Мир 17 марта 2023, 13:40 Швеция заявила о полной готовности к вступлению в НАТО Главком армии Швеции Бюден сообщил о готовности страны к вступлению в НАТО РИА «Новости»

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Вооруженные силы Швеции полностью готовы к интеграции в состав НАТО. Об этом в эфире телеканала SVT заявил верховный главнокомандующий армией, глава министерства обороны Микаэль Бюден.

«Наши войска полностью готовы вступить в НАТО. Мы способны уже сегодня поддержать альянс в тех областях сдерживания, в которых он нуждается», — сказал Бюден.

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По словам главнокомандующего, шведские военные могли бы выполнять задачи в море и принимать участие в патрулировании воздушного пространства границ альянса.

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Швеция начала готовиться ко вступлению в альянс летом 2022 года, охватив десять востребованных областей, в том числе противовоздушную оборону и системы поддержки управления.

Членству страны в НАТО противится Турция. Глава турецкого министерства обороны Мевлют Чавушоглу заявлял, что власти Швеции не предприняли ничего, чтобы остановить провокации со стороны террористических структур.

Глава НАТО Йенс Столтенберг выражал уверенность, что к осени 2023 года Швеция вместе с Финляндией станут членами альянса.