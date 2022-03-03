Швеция заявила, что российские истребители нарушили воздушное пространство страны

Четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции. Они пролетели к востоку от Готланда, заявило Минобороны страны.

«В среду четыре российских истребителя нарушили воздушное пространство Швеции. <…> Это были два российских Су-27 и два российских Су-24, которые нарушили воздушное пространство Швеции», — привело цитату из заявления оборонного ведомства РИА «Новости».

Как уточнили в министерстве, нарушение было кратковременным. Российские истребители заметили над морем к востоку от Готланда. Для их сопровождения в воздух подняли шведские истребители Saab JAS 39 Gripen.

В середине декабря шведские власти разместили на острове Готланд военных и боевые бронированные машины. Свое решение они объяснили «деятельностью России в регионе». Военнослужащих отправили на остров для патрулирования улиц.

Россия неоднократно говорила, что все полеты российских самолетов выполняются в строгом соответствии с международными правилами. Истребители пролетают над нейтральными водами и не нарушают границ других стран.