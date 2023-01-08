Мир 08 января 2023, 19:47 Швеция заявила, что не сможет выполнить все условия Турции по вступлению в НАТО Премьер Швеции: страна не может выполнить все условия Турции для одобрения заявки в НАТО РИА «Новости»

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Все требования, которые Турция выдвинула в качестве условия своего одобрения на вступление Швеции в НАТО, выполнить невозможно, заявил премьер-министр скандинавской страны Ульф Кристерссон. Он подчеркнул, что шведские власти не только не могут, но и не хотят выполнять их, сообщил РБК.

«Они требуют того, чего мы не можем и не хотим им дать», — сказал Кристерссон.

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В частности, премьер пояснил, что Швеция не может выдавать другой стране своих подданных. При этом политик напомнил, что часть требований все-таки выполнили, что могут подтвердить турецкие власти.

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«Теперь решение за Турцией», — подчеркнул он.

Глава правительства Швеции добавил, что уверен в том, что турецкая сторона в конце концов даст согласие на вступление страны в Североатлантический альянс.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в блок весной 2022 года. Их обращения должны одобрить все страны-участницы. Против выступают пока Венгрия и Турции. Последняя хочет, чтобы Швеция выдала граждан, которых она считает террористами, связанными с Рабочей партии Курдистана. В минувшем декабре суд в Швеции отклонил запрос о выдаче гражданина Турции.