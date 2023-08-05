05 августа 2023, 15:56
Швеция захотела наладить отношения с мусульманскими странами
Глава МИД Швеции Билльстрем уделит внимание отношениям с мусульманскими странами
МИД Швеции намерен взять курс на улучшение отношений с мусульманскими государствами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы внешнедипломатического ведомства.
«Большую часть рабочего времени моего мандата я намерен посвятить развитию отношений с мусульманскими странами. Хочу посетить эти государства, а в сентябре пригласить на диалог по случаю недели ООН в США», — сказал глава шведского МИД Тобиас Билльстрем.
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По его словам, это станет отличной возможностью, чтобы объясниться по акциям с публичным сожжением Корана.
Также Билльстрем в пятницу уже провел встречу с некоторыми главами МИД мусульманских стран.
«Я объяснил наш подход к этой проблеме и конституционные свободы в Швеции», — добавил министр.
В течение последних нескольких месяцев в Стокгольме прошло несколько акций с сожжением Корана. Последняя из них состоялась 31 июля, когда мигранты из Ирана подожгли священную книгу мусульман у здания парламента страны.
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Коран
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