Мир 05 августа 2023, 15:56 Швеция захотела наладить отношения с мусульманскими странами Глава МИД Швеции Билльстрем уделит внимание отношениям с мусульманскими странами Unsplash

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МИД Швеции намерен взять курс на улучшение отношений с мусульманскими государствами. Об этом говорится в заявлении пресс-службы внешнедипломатического ведомства.

«Большую часть рабочего времени моего мандата я намерен посвятить развитию отношений с мусульманскими странами. Хочу посетить эти государства, а в сентябре пригласить на диалог по случаю недели ООН в США», — сказал глава шведского МИД Тобиас Билльстрем.

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По его словам, это станет отличной возможностью, чтобы объясниться по акциям с публичным сожжением Корана.

Также Билльстрем в пятницу уже провел встречу с некоторыми главами МИД мусульманских стран.

«Я объяснил наш подход к этой проблеме и конституционные свободы в Швеции», — добавил министр.

В течение последних нескольких месяцев в Стокгольме прошло несколько акций с сожжением Корана. Последняя из них состоялась 31 июля, когда мигранты из Ирана подожгли священную книгу мусульман у здания парламента страны.