Мир 27 июня 2023, 08:59 Швеция задумалась о бойкоте Volvo Cars из-за работающего в России совладельца Минобороны Швеции задумалось о бойкоте Volvo Cars из-за работающего в России совладельца Unsplash

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Минобороны Швеции и администрация Гетеборга могут объявить бойкот одному из крупнейших шведских производителей машин Volvo Cars. Дело в том, что совладелец компании — китайская Geely Holding — продолжает платить налоги на территории России. Об этом написала газета Dagens industri.

«Это национальный вопрос, который затрагивает большинство ведомств и организаций. Поэтому важно, чтобы он изучался сообща на государственном уровне. Первые контакты между ведомствами уже состоялись», — сказал пресс-секретарь Минобороны Мари Тисетер.

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Geely инвестировала еще в 2017 году 3,25 миллиарда долларов в производителя грузовиков Volvo Group. Китайская корпорация при этом продолжает продавать свои автомобили в РФ.

Ранее многие шведские и норвежские компании объявили бойкот шоколаду Marabou из-за связей с Россией материнской компании Mondelez, которая также попала в украинский черный список. Концерн выпускает шоколад брендов Toblerone, Daim, Philadelphia, а также O’boy, уточнил ТАСС.