Швеция выступит против размещения ядерного оружия и баз НАТО на своей территории

Швеция выступит против размещения ядерного оружия и военных баз НАТО на своей территории, если ее заявка на вступление в альянс будет одобрена. Об этом заявили в правящей Социал-демократической партии страны.

«Социал-демократы будут добиваться того, чтобы Швеция в случае одобрения заявки НАТО выразила односторонние оговорки против размещения ядерного оружия и постоянных баз на шведской территории», — говорится в заявлении партии.

Решение о подаче заявки на вступление в альянс правление социал-демократов приняло на заседании 15 мая. Ранее аналогичный шаг решила предпринять Финляндия. Финские власти не сообщали о своих планах относительно размещения у себя баз альянса.