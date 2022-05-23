Швеция вышлет Украине дополнительно каски и гранатометы

Швеция расширит военную помощь для Украины. Информация об этом появилась в пресс-релизе правительственной канцелярии.

«Данная помощь является конфиденциальной, и ее пока не будут комментировать. Конфиденциальность необходима в том числе для того, чтобы помощь прибыла и могла быть использована украинской обороной», — сказано в сообщении, которое процитировал «Интерфакс».

Парламент Швеции поддержал в конце марта предложение своего финансового комитета одобрить передачу Украине оборудования для разминирования. Также речь шла о пяти тысячах одноразовых противотанковых гранатометов на сумму 205 миллионов крон (около 21,7 миллиона долларов).

Правительство сообщало, что на Украину отправят по пять тысяч бронежилетов, касок, одноразовых противотанковых гранатометов Pansarskott 86, а также 135 тысяч полевых пайков. На эти цели выделили до 413,5 миллиона крон (около 43,53 миллиона долларов).

Швеция направила также в фонд Центрального банка Украины дополнительно 500 миллионов крон (около 52,63 миллиона долларов) в качестве поддержки вооруженных сил страны.