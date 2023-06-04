Мир 04 июня 2023, 17:49 Швеция выполнила требования Турции, чтобы вступить в НАТО — Столтенберг Генсек НАТО Столтенберг: Швеция выполнила требования Турции, чтобы вступить в альянс РИА «Новости»

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Швеция выполнила обязательства перед Турцией в рамках трехстороннего меморандума и имеет право на вступление в НАТО. Такое заявление сделал генсек альянса Йенс Столтенберг, написал ТАСС.

Генеральный секретарь НАТО уточнил, что были предприняты конкретные шаги и изменены законы.

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«Я признаю, что демонстрации в Швеции создали трудности. Свобода собраний и свобода выражения мнений должны быть защищены и соблюдены. Но организаторы этих демонстраций пытаются помешать Швеции вступить в НАТО», — сказал Столтенберг.

Заседание Постоянного совместного механизма со Швецией назначили на 12 июня. Он добавил, что Турции еще может ратифицировать заявку Швеции до саммита НАТО в Вильнюсе.

Ранее СМИ писали, что Турция может одобрить заявку Швеции на вступление в Североатлантический альянс до проведения саммита НАТО, потому что государство выполнило главное условие — внесло поправки в антитеррористическое законодательство.

Изначально Швеция лишилась поддержки Турции. Это произошло на фоне антитурецких акций. На одной из них лидер правоэкстремистской партии «Жесткий курс» Расмус Палудан в Стокгольме публично сжег Коран.

Турецкий лидер Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что не может быть благосклонен к членству Швеции в НАТО, пока власти страны позволяют ответвлениям террористических группировок спокойно ходить по улицам. Члены военно-политического блока пытались убедить президента Турции поддержать вступление Швеции в альянс.

Между тем американский президент Джо Байден поздравил Эрдогана с переизбранием на пост президента Турции. Американский лидер рассказала, что обсудил несколько стратегических вопросов с турецким коллегой, в том числе присоединение Швеции к Североатлантическому альянсу.