Мир 15 августа 2023, 16:44 Швеция выделит свыше 300 млн долларов на военную помощь Украине Reuters: Швеция собирается выделить Украине $313 млн в качестве военной помощи Ministry of Defense of Ukraine

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Швеция заявила о планах предоставить Украине военную помощь в размере 313 миллионов долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на министра обороны страны Пола Йонссона.

«Швеция планирует предоставить Украине новый пакет военной поддержки на сумму 3,4 миллиарда крон (313,5 миллиона долларов)», — уточнили в материале.

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В новый пакет военной помощи в основном войдут боеприпасы и запасные части к ранее поставленным комплексам вооружения. Как отметил Йонссон, Швеция должна подготовиться к дальнейшему продолжению украинского конфликта и поддерживать в рабочем состоянии вооружение, которое власти страны уже передали киевскому режиму.

Глава российского Минобороны Сергей Шойгу заявил, что, согласно предварительным итогам боев в ходе спецоперации, военный ресурс Украины почти исчерпан. Об этом он сказал на XI Московской конференции по международной безопасности, сообщили «Известия». По его словам, ВСУ не смогли добиться результатов, несмотря на помощь со стороны западных союзников.