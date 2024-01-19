19 января 2024, 20:28
Швеция вернула гражданскую службу по призыву
Власти Швеции решили возобновить гражданскую службу по призыву
Гражданскую службу по призыву возобновили в Швеции. Об этом сообщили на сайте правительственной канцелярии.
Согласно принятому решению, в Швеции на гражданскую службу будут зачислять и призывать тех, кто уже прошел необходимую подготовку для работы в городской спасательной службе и сфере электроснабжения.
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По словам министра по делам гражданской обороны Карла-Оскара Болина, восстановление гражданской службы является важным шагом в обеспечении необходимыми кадрами в условиях повышенной готовности или конфликта.
Гражданскую службу по призыву впервые ввели в Швеции в 1995 году. Такие меры понадобились для социальной безопасности и готовности к чрезвычайным ситуациям. В 2008 году власти объявили об отмене подготовки «гражданскообязанных».
Ранее посольство России призвало власти Швеции прекратить пугать народ мнимой «российской угрозой». Вместо этого королевству посоветовали обратить внимание на внутренние проблемы страны.
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