Швеция сняла с Ассанжа обвинения в сексуальных преступлениях

В Швеции прекратили расследование дела о сексуальных преступлениях основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа. Об этом объявила прокурор Ева-Мари Перссон.

«В ходе дополнительного расследования, проведенного летом и осенью, стало очевидно, что устные свидетельства, использованные в расследовании, недостаточно убедительны. Это связано с долгим временем, прошедшим с момента инцидента. Память тускнеет по естественным причинам», — цитирует РИА «Новости» прокурора.

Перссон заметила, что не намерена допрашивать самого Ассанжа, поскольку его показания не прольют свет на обстоятельства произошедшего.

В Швеции дело в отношении Ассанжа было возбуждено в 2010 году. Основатель WikiLeaks по шведским законам совершил преступление, занявшись сексом с гражданкой этой страны без презерватива, несмотря на ее возражения. По версии следствия, он сделал это еще один раз с другой женщиной, когда она спала. Имена жертв не раскрываются.

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В 2017 году дело было прекращено, но после ареста Ассанжа в Британии адвокат одной из женщин попросил о возобновлении расследования. Сам Ассанж считает, что женщины обвинили его из мести.

Сейчас журналист отбывает наказание в Британии за нарушение условий выхода под залог. В США его обвиняют в нарушении закона о шпионаже и раскрытии секретной информации, там ему грозит до 175 лет лишения свободы.