Мир 12 декабря 2022, 04:24 Швеция решила увеличить новый пакет военной помощи Украине на 50% Минобороны Швеции: новый пакет военной помощи Украине будет больше предыдущего на 50% РИА «Новости»

Читать 360tv в

Украина получил от Швеции очередной пакет военной помощи, который будет на 50% больше не сравнению с предыдущим. Об этом заявил глава шведского Минобороны Пол Йонсон. Его слова привело украинское издание «Европейская правда».

«Несколько недель назад правительство приняло девятый пакет поддержки Украины, он уже на 50% больше, если сравнивать его с восьмым», — сообщил министр на пресс-конференции в Одессе.

Реклама

Он уточнил, что украинским военнослужащим передадут системы ПВО и боеприпасы. Также ВСУ получат помощь, связанную с подготовкой к морозам.

Реклама

Йонсон напомнил, что с 1 января Швеция начнет председательствовать в ЕС. Как подчеркнул глава оборонного ведомства, защита интересов Украины станет для страны важной задачей.

Глава Минобороны Украины Алексей Резников отметил, что Йонсон стал его 18-м иностранным коллегой, посетившим страну с момента начала боевых действий.

В середине ноября шведский парламент одобрил предложение правительства отдать украинским властям военную технику на сумму более трех миллиардов крон (свыше 284 миллионов долларов).