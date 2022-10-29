Швеция решила провести дополнительное расследование аварии на «Северных потоках» | 360°

Мир 29 октября 2022, 05:02 Швеция решила провести дополнительное расследование аварии на «Северных потоках» Служба безопасности Швеции проведет еще одно расследование аварии на «Северных потоках» РИА "Новости"

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Служба безопасности Швеции объявила о проведении дополнительного расследования обстоятельств утечек на газопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2». Работа пройдет при участии вооруженных сил страны.

Сейчас расследованием аварий занимается полиция безопасности Швеции. Руководят всеми процедурами прокуроры Службы национальной безопасности страны.

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«Следователи теперь решили провести дополнительное исследование трубопровода. Дальнейшие следственные действия по газопроводам <…> будут проведены при поддержке шведских вооруженных сил», — сообщило ведомство.

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Как уточнил прокурор, некоторые дополнительные следственные действия планируют провести на месте, где зафиксировали утечки.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что у Евросоюза нет информации о том, кто стоит за диверсией на «Северных потоках».

Утечку газа зафиксировали на «Северных потоках» в конце сентября. Как стало известно, повреждение газопроводов произошло в результате взрывов. Президент России Владимир Путин назвал аварии актом международного терроризма.