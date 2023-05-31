Мир 31 мая 2023, 09:50 Швеция разочаровалась нежеланием США надавить на Турцию по вопросу расширения НАТО FT: Швеция разочаровалась нежеланием США принудить Эрдогана принять страну в НАТО Flickr

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Власти Швеции выразили разочарование тем, что Соединенные Штаты отказались принуждать турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана к принятию страны в Североатлантический альянс. Об этом написала Financial Times со ссылкой на источники из стран Северной Европы.

По данным издания, другие члены НАТО стараются убедить президента Турции поддержать вступление Швеции в альянс. По их мнению, это необходимо сделать для обеспечения стабильности в Северном и Балтийском регионах после начала конфликта на Украине.

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Ранее Эрдоган заявил, что Турция не готова ко вступлению Швеции в НАТО. Свое высказывание он объяснил благосклонной позицией шведских властей к ответвлениям террористических группировок, которые спокойно ходят по улицам.

После переизбрания Эрдогана на пост президента Турции с ним созвонился американский лидер Джо Байден. Он заявил, что речь шла о стратегических вопросах, включая присоединение Швеции к альянсу. Подобный телефонный разговор провели также министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу и госсекретарь США Энтони Блинкен.