Швеция назвала ошибочным свой прогноз по второй волне коронавируса

Главный эпидемиолог Швеции Андерс Тегнелл заявлял, что осенью ситуация с распространением коронавируса будет лучше по сравнению с другими скандинавскими странами. Но Агентство общественного здравоохранения признало прогноз ошибочным.

По словам Тегнелла, эпидемическая ситуация в Швеции осенью должна была быть лучше из-за выработки коллективного иммунитета. Однако сейчас количество инфицированных коронавирусом растет, причем число увеличивается в Швеции быстрее, чем в какой-либо другой стране Европы. Каждый пятый сделанный в Стокгольме тест показывает положительный результат, пишет The Financial Times.

«Четыре дня назад у нас было в восемь раз больше случаев [заражения коронавирусом] на душу населения, чем в Финляндии, и в 3,5 раза больше, чем в Норвегии. А у них ситуация осенью должна была быть хуже, потому что у нас должен был появиться иммунитет», — отметила вирусолог Лена Эйнхорн.

Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, за все время пандемии в Швеции зафиксировали 171 365 случаев заболевания COVID-19. Скончались после инфицирования 6122 пациента. Среди других стран Швеция находится на 38 месте по числу заразившихся.