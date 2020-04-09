Швеция призвала возобновить санкции против России в ПАСЕ

Представили Швеции отметили, что Россию нельзя было возвращать в ПАСЕ, так как она не изменила свою позицию по Крыму.

«Решение в отношении российской делегации уже было принято, никто его пересматривать не будет. Это очевидно», — приводит слова профессора СПбГУ, специалиста по международным отношениям Натальи Ереминой сайт «Утро.ру».