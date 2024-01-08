08 января 2024, 01:43
Швеция призвала готовиться к затяжному конфликту с Россией
Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о долгой конфронтации с Россией
Европа должна готовиться к долгому конфликту с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем на конференции «Народ и оборона». Цитату привело издание Dagens Nyheter.
«Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и порядок европейской безопасности», — заявил дипломат.
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Билльстрем добавил, что военная, политическая и экономическая поддержка Украины останется главной внешнеполитической задачей страны в ближайшие годы.
Ранее в оборонной конференции Швеции принял участие Владимир Зеленский. Президент Украины выступил по видеосвязи и заявил о желании победить Россию, хотя не уточнил, как это сделать. Кроме того, Зеленский призвал Европу повысить производственные мощности оборонно-промышленного комплекса.
В декабре шведский премьер-министр Ульф Кристерссон высказал опасение, что страны Евросоюза могут продемонстрировать раскол по вопросу помощи Украине.
Владимир Зеленский
Швеция
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Россия
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Украина
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