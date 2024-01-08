Мир 08 января 2024, 01:43 Швеция призвала готовиться к затяжному конфликту с Россией Глава МИД Швеции Билльстрем заявил о долгой конфронтации с Россией РИА «Новости»

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Европа должна готовиться к долгому конфликту с Россией. Об этом заявил министр иностранных дел Швеции Тобиас Билльстрем на конференции «Народ и оборона». Цитату привело издание Dagens Nyheter.

«Мы должны готовиться к долгосрочной конфронтации, которая продлится до тех пор, пока Россия будет нарушать Устав ООН и порядок европейской безопасности», — заявил дипломат.

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Билльстрем добавил, что военная, политическая и экономическая поддержка Украины останется главной внешнеполитической задачей страны в ближайшие годы.

Ранее в оборонной конференции Швеции принял участие Владимир Зеленский. Президент Украины выступил по видеосвязи и заявил о желании победить Россию, хотя не уточнил, как это сделать. Кроме того, Зеленский призвал Европу повысить производственные мощности оборонно-промышленного комплекса.

В декабре шведский премьер-министр Ульф Кристерссон высказал опасение, что страны Евросоюза могут продемонстрировать раскол по вопросу помощи Украине.