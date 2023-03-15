Мир 15 марта 2023, 22:10 Швеция присоединилась к поставкам танков Leopard на Украину Министр обороны США Остин: Швеция передаст Украине 10 танков Leopard YouTube

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Правительство Швеции одобрило передачу украинским военным 10 танков Leopard. Об этом на пресс-конференции по итогам заседания Контактной группы по Украине заявил министр обороны США Ллойд Остин. Видео с его выступлением опубликовали на официальном сайте американского ведомства.

Глава Пентагона подчеркнул, что это новый прогресс в деле оказания военной помощи Украине.

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«Швеция объявила, что поставит Украине 10 танков Leopard и важные компоненты противовоздушной обороны. Норвегия передаст две системы ПВО NASAMS», — заявил Остин.

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Министр обороны подчеркнул, что число стран, которые договорились на безвозмездной основе отправить на Украину танки Leopard увеличилось до девяти, а количество боевых машин — до 150 единиц.

По словам Остина, сейчас в борьбе Украины наступает решающий момент, поэтому странам союзникам необходимо проявить решимость и сохранить единство.