Правительство Швеции приняло официальное решение о подаче заявки на членство в НАТО 16 мая. Об этом заявила премьер-министр Магдалена Андерссон на пресс-конференции.

Подавляющее большинство голосов в однопалатном парламенте Швеции было отдано за вступление в Североатлантический альянс, пояснила Андерссон.

«На заседании в понедельник правительство приняло решение подать заявку в НАТО. Посол Швеции в НАТО скоро представит ее НАТО. Затем Швеция подтвердит свое желание и способность стать членом оборонного альянса, подав письменное заявление», — процитировал премьера ТАСС.

Ранее о вступлении в НАТО объявила Финляндия.

Президент России Владимир Путин отметил, что у РФ «нет проблем с этими государствами». Их вступление в НАТО не создает непосредственной угрозы для страны, но расширение военной инфраструктуры, «безусловно, вызовет нашу ответную реакцию», констатировал российский лидер.

Политологи и дипломаты считают, что Швеция и Финляндия выполняют приказы США, однако это обернется для этих стран проблемами: нейтралитет финнов и шведов обеспечивал безопасность Балтики, теперь же скандинавские государства могут стать целью ядерной атаки.