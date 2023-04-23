Мир 23 апреля 2023, 00:39 Швеция посоветовала Украине готовиться к долгому конфликту Министр обороны Швеции Йонсон: конфликт на Украине может оказаться долгим РИА «Новости»

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Министр обороны Швеции Пол Йонсон заявил, что украинский конфликт может продлиться еще долгое время. В интервью изданию «РБК-Украина» он призвал страну подготовиться к этому.

«Я думаю, мы должны быть готовы, что конфликт может быть долгим, к сожалению», — заявил он.

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Йонсон также посоветовал союзникам Украины удостовериться, что у них получится продолжать снабжать ВСУ боеприпасами, запчастями и оружием.

Глава ведомства ответил на вопрос о возможности поставить на Украину самолеты. Он сказал, что это маловероятно, так как Швеция сама нуждается в тех летательных аппаратах, которые у нее есть, для защиты своей территории. Но при этом не исключил полностью такую возможность.

По мнению известного политолога Сергея Маркова, НАТО уже назначило дату окончания украинского конфликта. Перемирие с Россией планируется на конец этого года, и тогда же планируется вступление Украины в альянск, сказал эксперт. Его слова передало издание «Царьград».