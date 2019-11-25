Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»

«Министерство иностранных дел переходит на использование названия Беларусь вместо Белая Россия. Мы делаем это, чтобы признать готовность народа Беларуси, гражданского общества и диаспоры подчеркнуть национальную самобытность и суверенитет своей страны», — отметила министр на личной странице в Twitter.

Официальный сайт МИД Швеции также признал название Belarus, вместо Vitryssland (Белая Россия).

Посол Белоруссии в Швеции Дмитрий Мирончик на странице в Twitter прокомментировал данную инициативу.

«Официальное название нашей страны на шведском языке изменено на Belarus. Огромное спасибо МИД Швеции, лично министру Анн Линде и всем шведам и белорусам, которые способствовали этому решению!» — подчеркнул Мирончик.

По информации издания, Швеция решила признать названия Belarus перед первым с 1992 года визитом в Минск министра иностранных дел страны.