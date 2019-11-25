  • Швеция переименовала «Белую Россию» в «Беларусь»

    25 ноября 2019, 15:30

    Ольга Ситникова

    Министр иностранных дел Швеции Анн Линде заявила об официальном переходе к названию «Беларусь» вместо «Белая Россия» (Vitryssland). Об этом сообщило RNS.

    «Министерство иностранных дел переходит на использование названия Беларусь вместо Белая Россия. Мы делаем это, чтобы признать готовность народа Беларуси, гражданского общества и диаспоры подчеркнуть национальную самобытность и суверенитет своей страны», — отметила министр на личной странице в Twitter.

    Официальный сайт МИД Швеции также признал название Belarus, вместо Vitryssland (Белая Россия).

    Посол Белоруссии в Швеции Дмитрий Мирончик на странице в Twitter прокомментировал данную инициативу.

    «Официальное название нашей страны на шведском языке изменено на Belarus. Огромное спасибо МИД Швеции, лично министру Анн Линде и всем шведам и белорусам, которые способствовали этому решению!» — подчеркнул Мирончик.

    По информации издания, Швеция решила признать названия Belarus перед первым с 1992 года визитом в Минск министра иностранных дел страны.