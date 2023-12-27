Мир 27 декабря 2023, 12:34 Швеция отменила эмбарго на экспорт оборонной промышленности Турции Yeni Şafak: Швеция сняла запрет на поставки оборонной продукции Турции РИА «Новости»

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Швеция сняла запрет на поставки товаров для оборонных предприятий Турции. Об этом сообщила газета Yeni Şafak, ссылаясь на заместителя главы министерства иностранных дел Турции Бурака Акчапара.

«После того как комитет парламента принял предложение о членстве Швеции в НАТО, <…> стало известно, что Швеция начала выдавать Турции экспортные лицензии в области оборонной промышленности после длительного эмбарго», — указали авторы материала.

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Акчапара подчеркнул, что после запуска процесса вступления Швеции в Североатлантический альянс, заявки, которые подали турецкие компании на экспорт, «положительно завершились». Осенью 2019 года власти скандинавской страны ввели эмбарго на поставки Турции товаров для оборонной промышленности.

По данным РИА «Новости», комиссия по международным делам парламента республики одобрила заявку на вступление Швеции в НАТО. Протокол внесут на голосование Генеральной Ассамблеи.