Швеция опровергла отказ от совместного расследования ЧП на «Северных потоках» | 360°

Мир 15 октября 2022, 09:14 Поделиться Telegram

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Viber Швеция опровергла отказ от совместного расследования ЧП на «Северных потоках» Премьер Андерссон: Швеция не отказывалась от расследования ЧП на «СП» с ФРГ и Данией РИА Новости

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Власти Швеции не отказывались от совместного расследования происшествий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» с Германией и Данией. Об этом агентству Reuters сообщила исполняющая обязанности премьер министра Швеции Магдалена Андерссон.

«Как я понимаю ситуацию, это неправда. По этому работу мы все еще работаем совместно с Данией и Германией», — сказала она.

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Однако шведский прокурор Матс Юнгквист сообщил, что из-за конфиденциальности информация Швеция все-таки не будет участвовать в создании общей следственной группы для расследования обстоятельств вместе с Германией и Данией. При этом сотрудничество стран в этом вопросе продолжится.

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Немецкий телеканал ARD сообщал, что Дания, Швеция и ФРГ приняли решение работать над расследованием взрывов на газопроводах каждый по отдельности.

По версии издания Der Spiegel, шведская сторона из-за высокого уровня секретности отказалась передавать полученную информацию своим немецким и датским коллегам.

Происшествие на газопроводах произошло в конце сентября, подводные взрывы повредили пролегающие на дне моря трубы. «Северный поток» являлся основной магистралью для поставок российского газа в Европу, а «Северный поток — 2» был заполнен техническим газом, его сертификация оказалась приостановлена.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал, что Россия получила разведывательные данные о происшествии на газопроводах

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