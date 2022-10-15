Швеция опровергла отказ от совместного расследования ЧП на «Северных потоках» | 360°

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Швеция опровергла отказ от совместного расследования ЧП на «Северных потоках»

Премьер Андерссон: Швеция не отказывалась от расследования ЧП на «СП» с ФРГ и Данией

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Власти Швеции не отказывались от совместного расследования происшествий на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» с Германией и Данией. Об этом агентству Reuters сообщила исполняющая обязанности премьер министра Швеции Магдалена Андерссон.

«Как я понимаю ситуацию, это неправда. По этому работу мы все еще работаем совместно с Данией и Германией», — сказала она.

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Однако шведский прокурор Матс Юнгквист сообщил, что из-за конфиденциальности информация Швеция все-таки не будет участвовать в создании общей следственной группы для расследования обстоятельств вместе с Германией и Данией. При этом сотрудничество стран в этом вопросе продолжится.

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Немецкий телеканал ARD сообщал, что Дания, Швеция и  ФРГ приняли решение работать над расследованием взрывов на газопроводах каждый по отдельности.

По версии издания Der Spiegel, шведская сторона из-за высокого уровня  секретности отказалась передавать полученную информацию своим немецким и датским коллегам.

Происшествие на газопроводах произошло в конце сентября, подводные взрывы повредили пролегающие на дне моря трубы. «Северный поток» являлся основной магистралью для поставок российского газа в Европу, а «Северный поток — 2» был заполнен техническим газом, его сертификация оказалась приостановлена.

Глава Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин сообщал, что Россия получила разведывательные данные о происшествии на газопроводах

Германия

Дания

Газопровод Северный поток — 2

Швеция

Северный поток

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