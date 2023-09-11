Мир 11 сентября 2023, 07:22 Швеция оказалась в тупике из-за поддержки Украины Журналист Стенлунд: Швеция находится в худшей ситуации из-за помощи Украине Pxhere

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Швеция находится в плохой ситуации из-за поддержки киевского режима. Такое мнение телеканалу swebbTV высказал политический обозреватель Магнус Стенлунд.

«Мы оказались в худшей из возможных ситуаций. Мы отличаемся от большинства западных стран тем, что отправляем Украине наше самое современное оружие», — сказал он.

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По его словам, другие страны ограничились тем, что посылают оружие, которое надо модернизировать или заменить. Обозреватель считает, что это касается и американксих истребителей F-16. Самолеты же Gripen — это лучшее, что есть у шведской стороны.

Журналист отметил, что Швеция не дает возможности своим гражданам решать вопрос с членством страны в НАТО. Стенлунд выразил мнение, что государство ведет себя так, как будто бы уже состоит в альянсе.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Швеция и Германия должны отказаться от планов производить оружие для ВСУ. В противном случае Россия предпримет меры для устранения угроз для своей безопасности.