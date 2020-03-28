Швеция не стала бороться с COVID-19. У них своя тактика

Власти Швеции не стали объявлять карантин, хотя количество зараженных граждан увеличивается. Главный эпидемиолог страны Андерс Тегнелл заключил, что люди должны переболеть коронавирусом. И тогда у шведов «выработается коллективный иммунитет».

Как сообщает издание Aftonbladet, число зараженных в Швеции приближается к трем тысячам, 70 заболевших погибли.

Но магазины, рестораны и школы остаются открытыми. Мероприятия свыше 500 человек запретили лишь накануне — 27 марта. Граждане Евросоюза могут свободно въезжать в страну, а на карантин отправляют только с положительным тестом на коронавирус.

По мнению эпидемиолога, изолировать нужно только уязвимые группы — пожилых шведов и людей с хроническими заболеваниями.

Такой подход уже раскритиковал премьер-министр Швеции Стефан Левен.

«Жизнь и здоровье людей находятся под угрозой», — заявил он.

В социальных сетях тоже нарастает недовольство. Шведы просят власти усилить меры борьбы с инфекцией.

На момент написания статьи, количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 585 тысяч человек, 26 547 из них погибли.

Ранее шведская экоактивистка Грета Тунберг провела две недели в домашнем карантине из-за подозрений на коронавирус. Заразиться она могла во время поездки по Центральной Европе.