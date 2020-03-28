Швеция не стала бороться с COVID-19. У них своя тактика
Как сообщает издание Aftonbladet, число зараженных в Швеции приближается к трем тысячам, 70 заболевших погибли.
Но магазины, рестораны и школы остаются открытыми. Мероприятия свыше 500 человек запретили лишь накануне — 27 марта. Граждане Евросоюза могут свободно въезжать в страну, а на карантин отправляют только с положительным тестом на коронавирус.
По мнению эпидемиолога, изолировать нужно только уязвимые группы — пожилых шведов и людей с хроническими заболеваниями.
Такой подход уже раскритиковал премьер-министр Швеции Стефан Левен.
«Жизнь и здоровье людей находятся под угрозой», — заявил он.
В социальных сетях тоже нарастает недовольство. Шведы просят власти усилить меры борьбы с инфекцией.
На момент написания статьи, количество зараженных коронавирусной инфекцией в мире достигло 585 тысяч человек, 26 547 из них погибли.
Ранее шведская экоактивистка Грета Тунберг провела две недели в домашнем карантине из-за подозрений на коронавирус. Заразиться она могла во время поездки по Центральной Европе.