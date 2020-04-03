Швеция намерена «поддержать демократию» в России

«Правительство намерено расширять и развивать поддержку в области демократии, прав человека, гендерного равенства, защиты окружающей среды и климата в России и изучать возможности для расширения сотрудничества с ней по данным направлениям», — говорится в опубликованном документе.

Шведская власть считает, что данное взаимодействие поможет демократическому развитию в России. Основная целевая аудитория — молодежь.

Стокгольм планирует выделить 389 миллионов шведских крон (примерно 38,5 миллиона долларов). Больше 300 миллионов получит Шведское агентство по развитию международного сотрудничества (SIDA).

Деятельность SIDA должна «укрепить» потенциал российского гражданского общества, в том числе в вопросах защиты демократии.

Также Швеция собирается бороться с дискриминацией в РФ.