Швеция намерена обсудить вопрос СВПД с администрацией США
Глава внешнеполитического ведомства Швеции Анн Линде обозначила готовность привлечь представителей администрации новоизбранного лидера США Джо Байдена к сотрудничеству в рамках СВПД (Совместный всеобъемлющий план действий) по иранской ядерной программе. Об этом сообщил RT.
Уточняется, что СВПД был заключен шесть лет назад между Ираном и шестью странами (РФ, Штаты, КНР, Германия, Великобритания и Франция). Министр заметила, что после выхода Вашингтона из соглашения Тегеран начал уклоняться от соблюдения положений документа.
«Швеция и Евросоюз неоднократно выражали сожаление относительно выхода США из договора, и мы хотим поспособствовать их повторному присоединению к СВПД», — добавила дипломат.