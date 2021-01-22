Швеция намерена обсудить вопрос СВПД с администрацией США

Уточняется, что СВПД был заключен шесть лет назад между Ираном и шестью странами (РФ, Штаты, КНР, Германия, Великобритания и Франция). Министр заметила, что после выхода Вашингтона из соглашения Тегеран начал уклоняться от соблюдения положений документа.

«Швеция и Евросоюз неоднократно выражали сожаление относительно выхода США из договора, и мы хотим поспособствовать их повторному присоединению к СВПД», — добавила дипломат.