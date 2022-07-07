Швеция на 3 года раньше увеличит военные расходы до 2% ВВП

Власти Швеции решили на три года раньше, чем планировали, увеличить военные расходы до 2% ВВП. Они сделают это к 2025 году, а также усилят контроль на Балтийском море. Об этом объявил в интервью Шведскому телевидению министр обороны Петер Хультквист, сообщил ТАСС.

«Контроль над входом в Балтийское море очень важен. Это стратегическая зона. Считаю, что к этой зоне мы должны относиться с особым вниманием», — сказал чиновник.

Минобороны Швеции предложило кабмину увеличить военное финансирование с 90,3 миллиарда крон (около 9,55 миллиарда долларов) до 143 миллиарда крон (около 15,13 миллиарда долларов), то есть с 1,2 до 2% ВВП страны, к 2028 году. Однако после решения вступить в НАТО планы изменились. Петер Хультквист сказал, что теперь это произойдет на три года раньше, в 2025 году.