Мир 15 февраля 2023, 17:47 Швеция и страны НАТО создадут общую сеть спутниковой разведки Минобороны Британии: 17 стран НАТО и Швеция создадут общую сеть спутниковой разведки РИА «Новости»

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Швеция и 17 стран НАТО планируют создать общую сеть спутниковой разведки. Соответствующее соглашение представители государств уже подписали 15 февраля в Брюсселе. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на британское министерство обороны.

Среди подписавших договор оказались представители Венгрии и Турции. В новом соглашении прописано «стремление» к проработке мер, которые позволят «улучшить возможности наблюдения из космоса» благодаря международному сотрудничеству и общему использованию национальных космических возможностей.

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Перед началом встречи глав Минобороны стран Североатлантического альянса генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сказал, что блок утвердит создание виртуальной сети. Предполагается, что она объединит данные коммерческих и государственных спутников для разведывательных нужд.

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Венгрия и Турция, которые приняли участие в подписании соглашения, пока не одобрили заявки на вступление Швеции в НАТО. Но Столтенберг уверен, что к наступлению осени страна должна вступить в Альянс, как и Финляндия.