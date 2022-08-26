Швеция и Финляндия впервые примут участие в военном комитете НАТО

Члены военного комитета НАТО соберутся в Таллине 16–18 сентября. Мероприятие впервые проведут с участием представителей Швеции и Финляндии, сообщила пресс-служба военно-политического блока.

«Впервые в качестве приглашенных в конференции примут участие начальники штабов обороны Финляндии и Швеции», — заявили в Североатлантическом альянсе.

В заседаниях комитета принимают участие министры обороны стран — участниц Альянса. Его собирают дважды в год в Брюсселе, еще одно проводят в одном из государств НАТО. В Таллине намерены обсудить военно-стратегические разработки блока, а также текущие операции, миссии и деятельность организации, включая миссии НАТО в Ираке и в Косове.

В среду над Черным морем у Крымского моста заметили стратегический разведывательный самолет НАТО. Boeing RC-135W из Великобритании совершил полет над акваторией, после чего развернулся и направился в сторону Румынии. Чуть позже самолет вновь приблизился к Крыму — его обнаружили недалеко от Керченского пролива. Оттуда он улетел в направлении Великобритании.