Швеция, Германия и Дания отказались от общего расследования ЧП на «Северных потоках» | 360°

Мир 14 октября 2022, 16:49 Поделиться Telegram

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Viber Швеция, Германия и Дания отказались от общего расследования ЧП на «Северных потоках» ARD: Швеция, ФРГ и Дания не стали проводить общее расследование ЧП на «Северных потоках» РИА Новости

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Германия, Швеция и Дания решили не проводить совместное расследование диверсий на «Северных потоках» и будут работать по отдельности. По данным телеканала ARD, сначала из совместной следственной группы из соображений соблюдения конфиденциальности вышли шведские специалисты, сообщил ТАСС.

Следом за Швецией из следственной группы вышла Дания. Сейчас, по словам источника ARD, страны ведут отдельные расследования. Эти же занимаются и США.

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В Германии следователи пришли к выводу, что в местах пролегания газопроводов произошли взрывы. Немецким специалистам удалось установить, что утечка газа составляет в диаметре восьми метров. На обоих трубопроводах имеется по два повреждения, уточнил источник телеканала.

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ЧП на «Северных потоках» произошло 26 сентября. Накануне зампред правительства РФ Александр Новак сообщил, что расследование инцидентов на «Северных потоках» будет объективным только при участии специалистов из России. Однако по его словам, пока ни Россию, ни операторов трубопроводов до этого не допустили.

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