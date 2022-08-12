Швеция допустила возможность производства оружия для Украины

Конфликт на Украине завершится еще нескоро, поэтому нужно нарастить помощь украинским властям, заявил министр обороны Швеции Петер Хультквист. В эфире телеканала SVT он заявил, что королевство может начать производство оружия специально для ВСУ.

«Этого я не исключаю, но пока рано говорить. Мы позитивно вовлечены во все три области [помощи Украине — обучение военных, разминирование и производство вооружений], но потом посмотрим, как все сложится», — отметил Хультквист.

По его словам, уже осуществленные поставки на Украину можно дополнить организацией прямого производства оружия. Глава шведского Минобороны уточнил, что с этим украинским властям готовы помочь в Чехии, Польше и Словакии.

После начала российской спецоперации по защите Донбасса страны Запада нарастили поставки оружия на Украину. Министр иностранных дел России Сергей Лавров предупредил западные страны, что поставки украинским властям вооружений, угрожающих безопасности РФ, приведут к эскалации конфликта. Генсек НАТО Йенс Столтенберг на прошлой неделе выступил за поставки более тяжелого вооружения для ВСУ.