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    06 апреля 2022, 04:02

    Швеция добавила троих российских дипломатов в список персон нон грата

    Арина Бобкова

    МИД Швеции признал троих российских дипломатов персонами нон грата. В ближайшее время их должны выслать из страны. Такой информацией поделилась глава Министерства иностранных дел страны Анн Линде. Об этом сообщил ТАСС.

    «Посол России в Стокгольме сегодня был вызван в Министерство иностранных дел, чтобы получить резкое осуждение со стороны Швеции и ЕС», — заявила политик.

    Она подчеркнула, что МИД страны также намерен депортировать троих специальных представителей из России, передал RT.