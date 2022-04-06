Швеция добавила троих российских дипломатов в список персон нон грата

МИД Швеции признал троих российских дипломатов персонами нон грата. В ближайшее время их должны выслать из страны. Такой информацией поделилась глава Министерства иностранных дел страны Анн Линде. Об этом сообщил ТАСС.

«Посол России в Стокгольме сегодня был вызван в Министерство иностранных дел, чтобы получить резкое осуждение со стороны Швеции и ЕС», — заявила политик.

Она подчеркнула, что МИД страны также намерен депортировать троих специальных представителей из России, передал RT.