Швейцарцы поддержали легализацию однополых браков на референдуме

Сторонники легализации однополых браков побеждают на референдуме в Швейцарии, где сегодня проходит голосование по этому вопросу. По прогнозам социологов, более 60% жителей страны одобряют эту реформу, сообщила RTS.

Поправки в гражданский кодекс, внесенные швейцарским парламентом, которые предоставляют людям одного пола право оформлять брачные отношения, получат на референдуме поддержку около 64% жителей страны. С таким прогнозом выступил социологический институт GFS Bern. И согласно предварительным результатам подсчета голосов, в большинстве кантонов реформу «Брак для всех» поддержали 62% людей.

Парламент Швейцарии утвердил право заключения однополых браков в стране в декабре 2020 года. Но Швейцарская народная партия не поддержала такое решение и инициировала проведение референдума.

Однополые пары в Швейцарии с 2007 года получили право оформлять свои отношения и иметь почти такие же права, как у гетеросексуальных семей, за исключением возможности совместной усыновлять или удочерять детей, а также пользоваться услугами центров ЭКО.