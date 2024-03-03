Мир 03 марта 2024, 23:53 Швейцарцы на референдуме одобрили себе 13-ю пенсию Швейцарцы проголосовали против повышения пенсионного возраста до 66 лет piqsels

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Жители Швейцарии отказались повышать пенсионный возраст с 65 до 66 лет, но поддержали выплату 13-й пенсии. Результаты референдума опубликовали на сайте правительства.

Согласно результатам голосования, 74,72%% избирателей не захотели, чтобы повышали пенсионный возраст, а 58,24% поддержали введение 13-й пенсии. Общая явка составила 58%.

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По предварительным расчетам властей Швейцарии, на выплату 13-й пенсии ежегодно потребуется более четырех миллиардов франков. Механизм изыскания средств для пенсии инициаторы референдума пока не предоставили. Шведское правительство представит решение о новых выплатах до конца 2024 года.

Власти Швейцарии внимательно следят за соблюдением антироссийских санкций. Эту обязанность возложили на Госсекретариат по экономическим вопросам (SECO). Группа появилась после обвинений в «бездействии в предотвращении обхода ограничений».