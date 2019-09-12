Швейцарским отцам одобрили отпуск по уходу за ребенком
Как сообщил телеканал Le Temps, за законопроект проголосовали 129 парламентариев, против — 62, один человек воздержался. Сейчас, по швейцарскому закону, отец может получить только один выходной день при рождении ребенка. Столько же дают для переезда.
Согласно одобренной инициативе, швейцарские отцы смогут брать отпуск в течение первых полугода жизни ребенка. Причем выходные можно взять все сразу, а еще есть возможность использовать дни по отдельности. Финансироваться этот отпуск будет из пособий по потере дохода, для чего потребуется 230 миллионов швейцарских франков в год (более 15 миллиардов рублей). В день отцы будут получать до 196 франков (почти 13 тысяч рублей).
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Окончательному принятию законопроекта мешает другая инициатива «За разумный отпуск по уходу за ребенком — на благо для всей семьи». Согласно ней, отцам необходимо дать 20 дней отпуска. Если избиратели отклонят эту инициативу, будет принят вариант с двухнедельным отпуском.
Отпуск по уходу за ребенком для отцов есть практически во всех странах Евросоюза. Европарламент и Совет Европы даже намерены сделать его обязательным в странах, причем узаконить, что он должен быть не менее 10 рабочих дней. Швейцария не входит в Евросоюз, и отпуска для отцов по уходу за ребенком там нет.