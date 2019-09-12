Швейцарским отцам одобрили отпуск по уходу за ребенком

В Швейцарии отцам собираются дать право на двухнедельный отпуск по уходу за новорожденным. Соответствующий законопроект одобрил Национальный совет Федерального собрания страны.

Как сообщил телеканал Le Temps, за законопроект проголосовали 129 парламентариев, против — 62, один человек воздержался. Сейчас, по швейцарскому закону, отец может получить только один выходной день при рождении ребенка. Столько же дают для переезда.

Согласно одобренной инициативе, швейцарские отцы смогут брать отпуск в течение первых полугода жизни ребенка. Причем выходные можно взять все сразу, а еще есть возможность использовать дни по отдельности. Финансироваться этот отпуск будет из пособий по потере дохода, для чего потребуется 230 миллионов швейцарских франков в год (более 15 миллиардов рублей). В день отцы будут получать до 196 франков (почти 13 тысяч рублей).

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Окончательному принятию законопроекта мешает другая инициатива «За разумный отпуск по уходу за ребенком — на благо для всей семьи». Согласно ней, отцам необходимо дать 20 дней отпуска. Если избиратели отклонят эту инициативу, будет принят вариант с двухнедельным отпуском.

Отпуск по уходу за ребенком для отцов есть практически во всех странах Евросоюза. Европарламент и Совет Европы даже намерены сделать его обязательным в странах, причем узаконить, что он должен быть не менее 10 рабочих дней. Швейцария не входит в Евросоюз, и отпуска для отцов по уходу за ребенком там нет.