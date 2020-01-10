Швейцарский суд обязал Россию выплатить украинским компаниям $82 млн из-за Крыма

Такое решение суд вынес в четверг, 9 января, отказавшись ставить под сомнение результаты разбирательства в суде Женевы.

Ранее российская сторона утверждала, что женевский арбитраж не является компетентным органом для рассмотрения этого дела. При этом также Россия упоминала, что действие межправительственного соглашения Москвы и Киева от 1998 года о взаимной защите инвестиций не распространяется на украинские компании.

Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей проголосовали за присоединение к РФ. После этого некоторые предприятия Украины потребовали от России компенсации за потерю имущества.