Швейцарский суд обязал Россию выплатить украинским компаниям $82 млн из-за Крыма
Федеральный суд Швейцарии отклонил две апелляции России в рамках судебных разбирательств с 12 украинскими компаниями, которые имели активы в Крыму, оставив в силе решение Женевского арбитража. Согласно ему Москва должна выплатить 82 миллиона долларов. Об этом сообщило интернет-издание Swiss Info.
Такое решение суд вынес в четверг, 9 января, отказавшись ставить под сомнение результаты разбирательства в суде Женевы.
Ранее российская сторона утверждала, что женевский арбитраж не является компетентным органом для рассмотрения этого дела. При этом также Россия упоминала, что действие межправительственного соглашения Москвы и Киева от 1998 года о взаимной защите инвестиций не распространяется на украинские компании.
Крым вернулся в состав России после проведенного там в 2014 году референдума, на котором 96,77% избирателей проголосовали за присоединение к РФ. После этого некоторые предприятия Украины потребовали от России компенсации за потерю имущества.