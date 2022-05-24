Швейцарский концерн Sulzer уйдет с российского рынка

Швейцарский концерн Sulzer, производящий промышленные машины и оборудование, принял решение покинуть российский рынок. Об этом написал RT.

«Процесс продажи начнется немедленно и следует за заявлением Sulzer ранее в этом году о значительном сокращении деловой активности в России. Совет директоров сожалеет о необходимости этого решения после десятилетий работы в России», — говорится в заявлении.

Предприятие пообещало оказать поддержку 300 своим сотрудникам в России.