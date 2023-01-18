18 января 2023, 11:54
Швейцарский физик Мюллер скончался
В возрасте 95 лет умер швейцарский физик Карл Мюллер, который в 1987 году стал лауреатом Нобелевской премии. Об этом сообщили «Известия».
В 1986 году Мюллеру вместе с его коллегой Йоханнесом Беднорцем удалось совершить в области физики твердого тела революционный прорыв. Они открыли высокотемпературные сверхпроводники, и через год они получили за свое открытие Нобелевскую премию.
Реклама
В Цюрихском университете, где работал Мюллер, напомнили, что ученый вышел на пенсию в 1994 году. Отмечается, что он продолжал следить за развитием событий в своей научной области «с большим интересом и преданностью».
Реклама
Ученые
Реклама
Реклама