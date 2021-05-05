Сотрудница швейцарского посольства погибла после падения с 17-го этажа в Иране

В Иране погибла первый секретарь швейцарского диппредставительства. Она выпала из своей квартиры на 17-м этаже в Тегеране. Власти Ирана начали расследование.

Тело 51-летней женщины нашла ее прислуга в саду жилого комплекса, сообщило швейцарское издание BLICK. Обстоятельства смерти пытаются выяснить полицейские Тегерана.

«Компетентные органы расследуют гибель сотрудника посольства Швейцарии в Тегеране, результаты будут обнародованы. Министерство иностранных дел выражает соболезнования в связи с печальным инцидентом», — сообщило агентство IRNA со ссылкой на заявление иранского МИД.

Посольство Швейцарии находится в тесном контакте с местными властями по поводу происшествия.

По данным швейцарского издания, женщина работала в ведомстве, представляющем дипломатические интересы США в Иране.

Представитель специальных служб агентству АNSА заявил, что они пока не исключили ни убийство, ни самоубийство, ни несчастный случай.

Швейцария представляет дипломатические интересы США в Иране. Соединенные Штаты и Иран разорвали свои отношения вскоре после Исламской революции 1979 года.