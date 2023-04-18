Мир 18 апреля 2023, 23:17 Швейцарский банк Credit Suisse уличили в обслуживании до 2020 года счетов немецких нацистов Сенат США уличил банк Credit Suisse в обслуживании до 2020 года счетов немецких нацистов Freepik

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Швейцарский банк Credit Suisse до 2020 года обслуживал счета высокопоставленных немецких нацистов. Об этом заявили в комитете сената США по итогам расследования, опубликованного на сайте ведомства.

«Многочисленные отчеты проливают новый свет на историю обслуживания Credit Suisse нацистских клиентов и счетов, связанных с нацистами, которое в некоторых случаях продолжалось вплоть до 2020 года», — говорится в заявлении сената США.

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Авторы расследования указали на почти 100 ранее нераскрытых счетов, которые тем или иным способом связаны с нацистами. По данным ведомства, обнаруженные сведения «поднимают новые вопросы о потенциальной поддержке банком нацистов, спасающихся от правосудия после Второй мировой войны через так называемые „Крысиные линии“».

Крупнейший банк Швейцарии UBS согласился купить оказавшийся в финансовом кризисе Credit Suisse.