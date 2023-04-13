Мир 13 апреля 2023, 03:48 Швейцарские банки начали предупреждать россиян о закрытии счетов — СМИ РБК: банки Швейцарии начали отслеживать перечисления своих клиентов из России Pixabay

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Швейцарские банки начали отслеживать движение средств на счетах своих российских клиентов. И если налоги платятся в российский бюджет, то людей предупреждают о закрытии счетов, сообщил РБК.

Причиной стало давление США и стран G7 из-за малого объема замороженных российских активов. Ситуация возникла месяц назад, рассказал изданию управляющий партнер Швейцарского юридического бюро LEOLEX Роман Кудинов. Он сообщил, что в бюро обратились порядка десяти человек. Им неофициально звонили сотрудники банка и предупреждали о закрытии счетов, если они не перестанут являться владельцами российских компаний и платить налоги в бюджет России.

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Официальных действия пока не последовало.

«Действия банков пока носят выборочный, а не массовый характер». — отметил Кудинов.

Однако некоторые клиенты уже столкнулись с блокировкой счетов и были вынуждены обратиться к услугам адвокатов. Юристы считают, что банки прибегают к таким мерам из-за давления властей, которые вновь заговорили об ужесточением контроля за исполнением санкций против России.

Ранее сообщалось, что Швейцария приняла решение заблокировать российские активы на сумму около 7,5 миллиарда франков в рамках санкций. Россия теперь не имеет доступа к средствам, замороженным на банковских счетах, а также к недвижимости в четырех кантонах Конфедерации.