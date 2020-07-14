Швейцарская компания построит хранилища в горах
В швейцарских Альпах в ближайшем будущем планируют создать секретные хранилища, в которых будут размещаться ценности, требующие максимально надежного места для постоянного или временного нахождения. Такое предложение внесла швейцарская компания. Об этом сообщил сайт «Naked science».
Стать владельцем такой «банковской ячейки» может любой желающий. Для этого необходимо вложить в строительство, написал сайт «Русская планета». Цены начинаются от 500 тысяч долларов. У покупателя будет возможность заказать помещение по своим параметрам.
Хранилища планируют охранять круглосуточно, поддерживать внутри необходимую температуру и влажность.