Швейцарская компания построит хранилища в горах

Стать владельцем такой «банковской ячейки» может любой желающий. Для этого необходимо вложить в строительство, написал сайт «Русская планета». Цены начинаются от 500 тысяч долларов. У покупателя будет возможность заказать помещение по своим параметрам.

Хранилища планируют охранять круглосуточно, поддерживать внутри необходимую температуру и влажность.