Швейцарская компании Zurich Insurance не стала ни опровергать, ни подтверждать сообщения СМИ о прекращении услуг страхования строительства газопровода «Северный поток — 2» из опасений дальнейших санкций США в отношении проекта.

Как сообщили Вести.ru, представитель компании сообщил, что ситуации с конкретными клиентами не комментирует. Однако подчеркнул, что Zurich Insurance Group всегда действует в рамках правового поля.

Об отказе компании Zurich Insurance сотрудничать с газопроводом сообщило агентство Bloomberg. Швейцарская компания стала третьей фирмой, вышедшей из проекта в январе на фоне угроз Госдепа США применить к партнерам «Северного потока — 2» санкции.