05 марта 2023, 01:14
Швейцарская гора Маттерхорн исчезнет с упаковки шоколада Toblerone
Mondelez уберет изображение горы Маттерхорн с упаковки шоколада Toblerone
Компания Mondelez уберет с упаковки шоколада Toblerone изображение горы Маттерхорн в Швейцарии. Такое решение связано с переносом части производства за пределы страны, сообщила газета Aargauer Zeitung.
Известно, что часть производства решено перенести в Словакию. Согласно законодательству Швейцарии, продукты, произведенные за границей, нельзя называть швейцарскими. Также на упаковке таких продуктов запрещено наносить национальные символы.
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Таким образом, на упаковке Toblerone Швейцария будет указана не в качестве страны, где произведен шоколад, а как государство, где основали бренд.
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Изготовление Toblerone на заводе Mondelez в Братиславе планируется начать с III квартала 2023 года.
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Швейцария
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