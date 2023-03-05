Мир 05 марта 2023, 01:14 Швейцарская гора Маттерхорн исчезнет с упаковки шоколада Toblerone Mondelez уберет изображение горы Маттерхорн с упаковки шоколада Toblerone Pxhere

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Компания Mondelez уберет с упаковки шоколада Toblerone изображение горы Маттерхорн в Швейцарии. Такое решение связано с переносом части производства за пределы страны, сообщила газета Aargauer Zeitung.

Известно, что часть производства решено перенести в Словакию. Согласно законодательству Швейцарии, продукты, произведенные за границей, нельзя называть швейцарскими. Также на упаковке таких продуктов запрещено наносить национальные символы.

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Таким образом, на упаковке Toblerone Швейцария будет указана не в качестве страны, где произведен шоколад, а как государство, где основали бренд.

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Изготовление Toblerone на заводе Mondelez в Братиславе планируется начать с III квартала 2023 года.

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