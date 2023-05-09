Мир 09 мая 2023, 00:23 Швейцария завела почти 30 дел за попытки обойти санкции против России SECO: 29 административных дел за попытки обойти санкции против РФ возбудили в Швейцарии Pixabay

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В Швейцарии завели 29 административных дел за попытки обойти санкции против России, 14 из которых уже завершили. Об этом сообщила глава швейцарского Государственного секретариата по экономике (SECO) Элен Будлигер-Артиеда, ее слова привел RT.

«Сейчас есть 130 подозрительных случаев. В 29 случаях возбуждены административные уголовные дела», — сказала она.

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Также Будлигер-Артиеда напомнила, что Швейцария не является членом «Большой семерки» и Международной группы по блокировке российских активов REPO (Russian Elites, Proxies and Oligarchs), но власти страны организовали «хорошее сотрудничество» с этими структурами. По словам главы SECO, Швейцария планирует и дальше активно работать в этом направлении.

Власти Швейцарии ранее ответили отказом на предложение официально присоединиться к международной группе REPO, которая занимается арестом зарубежных активов россиян и связанной с Россией собственности.

В группу REPO, которую создали в марте 2022 года, вошли представители США, Австралии, Британии, Германии, Италии, Канады, Франции, Японии и Еврокомиссии.