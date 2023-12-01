Мир 01 декабря 2023, 16:17 Швейцария заморозила российские активы на 8,8 миллиарда долларов Reuters: Швейцария заморозила финансовые активы россиян на 8,8 млрд долларов Unsplash

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Швейцария заморозила финансовые активы, принадлежащие россиянам, на 7,7 миллиарда швейцарских франков — 8,81 миллиарда долларов. Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на Государственный секретариат экономики страны.

«Государственный секретариат по экономическим вопросам, контролирующий санкции, заявил, что цифра в 7,7 миллиарда франков является лишь последней оценкой и может быть изменена», — написали журналисты.

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Как отметили в издании, эта цифра представляет собой небольшое увеличение по сравнению с 7,5 миллиарда франков, которые правительство Швейцарии заблокировало в прошлом году после санкций Евросоюза.

Ранее Швейцария выделила более 110 миллионов долларов на помощь Украине. Деньги должны пойти на гуманитарное разминирование, уточнил президент Швейцарии Ален Берсе.