Швейцария готова принять у себя саммит Россия — НАТО. Такое мнение высказал официальный представитель Федерального департамента по иностранным делам Швейцарии Валентин Кливаз. Об этом сообщило РИА «Новости».

Политик заявил, что если подобные услуги действительно требуются, то страна готова оказать содействие в этом вопросе. При этом ведомство не планирует комментировать конкретные события или запросы от сторон, чтобы сохранить конфиденциальность, передал RT.

«Швейцария готова предоставить свои добрые услуги, если они полезны и требуются. Это включает также выполнение Швейцарией роли страны-хозяйки или оказание помощи в организации конференций и встреч», — заявил Кливаз.